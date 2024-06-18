網紅大廚Oreo湛錦鈿教你做意式芝士番茄肉丸 簡單食譜大公開
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在最新一集的《流行都市》節目中，網紅大廚Oreo湛錦鈿帶來了他非常喜愛的一道菜——意式芝士番茄肉丸。這道菜不僅美味，而且製作過程極具趣味性，非常適合家庭聚餐時嘗試製作。
製作肉丸的第一步
首先，將免治牛肉和免治豬肉混合，加入麵包粉、牛奶和全蛋，攪拌均勻後揉至黏手。在肉泥中加入巴馬臣芝士碎、鹽和黑胡椒碎進行調味，然後取一小塊芝士放在肉泥中心，搓成球狀。這樣可以在煮熟後享受到邪惡的流心芝士餡。「將肉丸的材料均勻混和，揉至出現黏性，取適量肉及加入芝士捏成肉丸，利用摔打的方式讓肉丸更加緊實，搓成球狀後放入雪櫃冷藏約1小時定型。」
煎煮肉丸至完美
肉丸冷藏定型後，用中小火慢慢煎至兩面金黃。接著在同一鍋中加入切碎的洋蔥和蒜蓉爆香，再加入去皮番茄蓉和罐頭番茄蓉，煮成濃郁的番茄醬汁。「起油鍋，放入肉丸待煎至上色後翻面，煎好後取出備用。用同一鍋內剩下的油，炒香洋蔥與蒜頭，把肉丸重新放入鍋中，加辣椒醬、去皮番茄蓉、鹽、糖，稍微拌勻後蓋好燉煮15分鐘。」
裝盤與享用
最後，將煮好的肉丸放在碟子上，撒上新鮮的番荽增添香氣，並在旁邊擠上薯蓉作為配菜。當肉丸切開時，熔化的芝士將流出，讓人無法抗拒。
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圖片來源：TVB