《愛・回家》拜早年丨眾演員賀劉丹79歲生日 大小姐林淑敏分享龍家習俗…
一眾《愛·回家之開心速遞》演員齊集電視城，同觀眾拜早年，眾人玩遊戲之餘，劇組更同1月13號生日嘅劉丹慶生，丹爺、豹哥單立文、滕麗名及呂慧儀受訪時指拍《愛‧回家》今年踏入第7年，豹哥笑言一開始入廠拍攝，冇諗過要拍咁耐，丹爺聞言即大笑。
「大小姐」林淑敏分享龍家習俗，開心指每年都要逗「大龍生」羅樂林嘅利是，亦係好意頭嘅象徵，利是封相當有心思係「大龍生」肖像封面。
「三太」樊亦敏喺台慶頒獎禮首奪「最受歡迎電視女角色」，「朱凌凌」吳偉豪則獲「飛躍進步男藝員」，呢日佢哋帶埋喺台慶頒獎禮獲得嘅獎座，與劇組一齊分享喜悅，劇組安排切燒豬，「三太」樊亦敏稱工忙到無暇慶祝，呢日佢仲要開三組戲，吳偉豪更獲焦浩軒吻賀。
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