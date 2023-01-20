單立文笑稱趁洗邋遢時沖涼 鄭世豪借機向重要人士示愛

無線娛樂新聞台報導：處境劇《愛・回家之開心速遞》緊貼各項熱話同節日，嚟緊就嚟過農曆新年，劇組當然有特別炮製賀年內容啦！大龍生羅樂林就以古裝示人，而另一邊廂嘅劉丹、滕麗名、單立文同呂慧儀等就着上喜慶服飾拍攝，兼同大家拜個早年。