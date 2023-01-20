單立文笑稱趁洗邋遢時沖涼 鄭世豪借機向重要人士示愛
準備過年前有大把嘢需要準備，好似要辦年貨、封利是、整各種賀年糕點等，但丹爺就話自己唔使忙呢啲，佢只需要安坐家中準備過年就OK，其餘所有嘢都有仔女、老婆打點好，唯一要做嘅就係幫手封利是。
而單立文就鬼馬咁表示自己好少沖涼，所以會趁住年年廿八洗邋遢去沖一次涼，仲講笑話之後要去到初十五先至會再沖涼呀。阿滕就話自己好鍾意新年蒸各款糕點，因為覺得咁樣先夠新年氣氛，佢又話以往因為自己出咗trip嘅關係，未曾有同事試過佢嘅手勢，但因為今年自己會留喺香港，所以阿滕話今年會為劇組準備好唔同嘅糕點呀。
另一邊廂嘅大龍生羅樂林，就同鄭世豪、陳浚霆、李偉健、焦浩軒就以古裝造型示人，羅樂林大讚佢哋幾位多鬼主意，成日會諗啲嘢加入劇中豐富個劇，不過喺大龍生隔離嘅幾位後輩即刻你推我讓，個個都話唔敢加自己嘢，只係依住劇本走，而鄭世豪就趁機示愛，話自己加咗好多份愛意入去，最重要係愛爸爸大龍生呀！至於講到2023展望，佢哋幾位就話希望《愛回家》長做長有，大家同觀眾都身體健康呀。
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