愛回家丨呂慧儀盼龔水CP早日回歸 陳浚霆古佩玲稱先以事業為重
廣告
無線娛樂新聞台報導：處境劇《愛·回家之開心速遞》嘅一眾演員劉丹、單立文、呂慧儀、滕麗名、周嘉洛等呢日為劇集宣傳，眾人擺出多個網上熱門合照pose畀傳媒影相，做訪問嘅時間兩位孝順女呂慧儀同滕麗名仲不停幫爸爸劉丹按摩，成家人相當溫馨。
呢日宣傳以Thanksgiving為主題，呂慧儀就話好感恩有劇中嘅呢班家人，仲話因為大家相處咗好多年，感情猶如真嘅屋企人一樣。講到同張景淳喺劇中嘅龔水CP即將合體，呂慧儀就話希望可以快啲，因為自己都好想快啲拍CP線呀。
至於劇中另一對CP陳浚霆同古佩玲，戲裡戲外都一樣咁sweet，問到佢哋現實中有冇機會發展？佢哋就異口同聲話多謝大家，又話想發展咗劇中兩人嘅感情線先，至於現實就先努力發展事業呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台