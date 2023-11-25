愛回家丨呂慧儀盼龔水CP早日回歸 陳浚霆古佩玲稱先以事業為重

無線娛樂新聞台報導：處境劇《愛·回家之開心速遞》嘅一眾演員劉丹、單立文、呂慧儀、滕麗名、周嘉洛等呢日為劇集宣傳，眾人擺出多個網上熱門合照pose畀傳媒影相，做訪問嘅時間兩位孝順女呂慧儀同滕麗名仲不停幫爸爸劉丹按摩，成家人相當溫馨。