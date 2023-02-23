丹爺澄清《愛·回家》大結局傳聞 大龍生大小姐撐林監製須放假
丹爺笑言準備做到5000集，眾人聞言即拍手，許家傑明白觀眾鍾意睇《愛‧回家》，所以有啲擔心，佢哋都拍咗5、6年，許家傑指最緊要兩位「巨頭」丹爺同羅樂林喺度坐鎮。
《愛‧回家》一星期播足七日，演員們都覺得監製林建祥好耐冇好好放假休息，羅樂林稱幾年裡面頭腦不斷轉，需要時間休息！「大小姐」林淑敏表示：「監製本身星期六、日放假，但係我哋開開吓工，佢又會喺度，佢好似一間『便利店』咁，佢係無休，唔好話一、兩個監製，我哋係一個團隊，而家祥哥放假，啲人幫手補位，大家一齊合作。
丹爺預告「朱凌凌」吳偉豪有新路線發展，林淑敏續道：「朱凌有陳師奶！」送水輝又笑指係三角戀，丹爺即刻否認 !
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