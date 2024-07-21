《愛回家之開心速遞》夫妻溝通危機！呂慧儀張景淳透過養貓重燃愛火？

尋找解決之道

在最新一集《愛回家之開心速遞》，熊若水（由呂慧儀飾演）和她的丈夫龔燁（由張景淳飾演）遇到了一個共同的挑戰：他們之間的溝通越來越少。若水感到非常不安，於是決定尋找一些可以一起參與的活動，希望能夠改善他們之間的交流。不過，由於日常生活的忙碌和個性上的差異，他們發現很難找到合適的活動來打破這種沉默。

在尋找共同興趣的過程中，若水的努力似乎沒有達到預期的效果，她開始尋求其他方法來打破這種僵局。這時，她從一位同事那裡得知，有一對夫妻因為領養了寵物而成功改善了他們的關係。這個消息啟發瞭若水，她開始考慮養貓來增進夫妻之間的互動。然而，對於這個提議，龔燁持保留態度。他認為養貓不只是一時的興趣，而是需要長期的責任。他擔心若水可能只是一時的熱情，而最終的責任可能會落在自己身上。

夫妻間試煉

為了測試若水的決心，龔燁決定採取一個不尋常的方法：他開始模仿貓的行為，希望通過這種方式讓若水體會到養貓可能帶來的困擾。「當老公變成貓，為若水造成麻煩多多，令若水不能忍受要放棄養貓計劃。」這一行為雖然造成了一些混亂，但也讓若水重新思考他們兩人之間的關係。她意識到，夫妻間的溝通和理解是維持感情的關鍵。