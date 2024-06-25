《愛回家之開心速遞》爆笑測試家居保安系統 力王學習爆竊專家絕技引爆全場

電影角色訓練機會

在最新一集《愛回家之開心速遞》中，家居保安系統的開發團隊接龍研發出一套創新的保安系統，目的是為了增強家庭的安全保障。然而，這套系統還未經過正式的安全認證，因此尚未能夠推向市場。在Ceci的強烈要求下，家聰決定邀請一位爆竊專家來進行一次真實的家居安全測試。

家聰的這一決定不僅是為了檢驗新系統的效果，更有助於力王的個人計劃。力王最近為了準備一個新電影中的「爆格專家」角色而感到頭疼，不知道如何演繹。家聰靈光一閃，決定利用這次機會讓力王近距離觀察真正的爆竊專家，以便更好地理解和學習角色。

直播增添戲劇張力

隨著劇情的推進，Fanny因為特殊原因被臨時指派負責拍攝專家與力王的「爆格」過程，並將這些精彩瞬間進行直播。這不僅增加了節目的緊張感，也為觀眾帶來了許多歡笑。爆竊專家展示了多種高超技巧，而力王則是一邊學習一邊展現出他的笨拙，令現場觀眾捧腹大笑。

結局出人意料

在整個測試過程中，Ceci和其他觀眾通過直播觀看了整個事件的發展，時而感到緊張時而放鬆。Ceci對家聰的安排表示滿意，因為這不僅驗證了保安系統的可靠性，還為力王提供了難得的實戰經驗。最終，雖然表面上看似是為了測試接龍的保安系統，實際上爆竊專家原本計劃對另一單位進行真正的爆竊。不料這單位正是Fanny使用的，加上力王的愚笨反應，最終導致爆竊專家當場敗走，場面笑料百出。