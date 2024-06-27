《愛回家之開心速遞》力士與前妻復合引發家庭大戰 羅樂林氣斷父子關係 鄭世豪職務全被解除

家族權力鬥爭激化 秀琴介入求情

在最新一集《愛回家之開心速遞》中，力士（鄭世豪）與前妻Jenny的重逢和復合不僅重燃了舊情，也激起了家庭中的巨大波動。大龍生（羅樂林）對此反應強烈，氣得宣布要與力士斷絕父子關係，並立即解除力士的所有職務，這一系列的決定在公司內引起了極大的震動。

秀琴（蘇恩磁）得知力士的處境後，急忙為他向大龍生求情，希望能夠平息這場風波。然而，大龍生的態度非常堅決，他不僅拒絕了秀琴的請求，還嚴厲地告訴她不要再出現在公司。這讓秀琴感到非常失望，但她沒有放棄，選擇在Cafe的固定位置等待力士，她的堅持引起了旁人的關注和猜疑。

家庭危機中希望之光

在家庭關係瀕臨崩潰的時刻，虹豆沙湯遠（楊明）出面勸解大龍生，勸他不要將秀琴逼走。「或許，家人的關係還有修復的可能。」虹豆沙湯遠的話為這場家庭風波帶來了一絲希望。

重溫舊日情懷 父子和解

事態發展到後來，虹豆沙湯遠與大龍生一同前往維也納尋找力士。雖然他們未能找到力士和Jenny，但這次旅行讓大龍生回想起與二太的甜蜜回憶，最終他們決定放下前嫌，重新和好如初，這不僅是對他們自己，也是對整個家庭的一種解脫和重生。