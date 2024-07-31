《愛回家之開心速遞》熊若水與David旅行引發誤會 夫妻關係陷危機

旅行返港後氣氛急轉直下

在最新一集的《愛回家之開心速遞》，熊若水（呂慧儀飾）和David（湯盈盈飾）的旅行故事引人入勝。兩人原本計劃一同前往東京，享受五天四夜的旅程，卻因一個關於旅行的傳聞而起波瀾。「夫妻」反目的傳聞讓他們笑著擺脫疑慮，堅信友誼能夠抵抗任何考驗。

返港後，氣氛突然變得尷尬。David開始避開若水，甚至不願一同用餐，讓若水感到困惑不解。她偷聽到David和Elaine的對話，得知David不願再與她旅行，這讓若水開始質疑自己是否真的做錯了什麼。

若水自我反省尋找問題根源

若水不甘心就此放棄，她回顧整個旅行的點點滴滴，並與丈夫龔燁（張景淳飾）討論可能的原因。「可能係因為旅程中若水太過霸道，或者係因為某些小事令David不開心。」龔燁的話讓若水決定向David道歉，希望能夠澄清誤會。

誤會終於獲得澄清 重拾友誼

最終，若水鼓起勇氣向David道歉，詢問自己究竟做錯了什麼。「David並唔係因為若水做錯咗咩，只係一場誤會，係若水同龔燁佢哋諗多咗。」真相大白後，兩人終於解開誤會，重拾友誼。這次的經歷不僅讓他們的友情更加堅固，也為若水和龔燁的夫妻關係帶來了新的挑戰。