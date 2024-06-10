《愛回家之開心速遞》第2303集：時空穿越拯救屈原，端午節的意外轉折

在最新一集的《愛回家之開心速遞》，龍力蓮（林淑敏飾）對端午節和屈原（鄭子誠飾）抱有極大的厭惡。她曾經說過：「如果能回到古代見到屈原，必定會當面訓斥他一番，阻止他的自盡行為。」命運似乎聽到了力蓮的心聲，在一個看似平凡的端午節，力蓮意外掉入水中，竟然穿越時空回到了古代，成為了屈原的侍女。