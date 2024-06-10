《愛回家之開心速遞》第2303集：時空穿越拯救屈原，端午節的意外轉折
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在最新一集的《愛回家之開心速遞》，龍力蓮（林淑敏飾）對端午節和屈原（鄭子誠飾）抱有極大的厭惡。她曾經說過：「如果能回到古代見到屈原，必定會當面訓斥他一番，阻止他的自盡行為。」命運似乎聽到了力蓮的心聲，在一個看似平凡的端午節，力蓮意外掉入水中，竟然穿越時空回到了古代，成為了屈原的侍女。
意外的時空旅行與歷史的轉折
這一突如其來的轉變讓力蓮措手不及，但她很快意識到這是一個改變歷史的機會。當她發現屈原正準備投江自盡時，她急忙將他救起，並極力勸說他不要尋死。「力蓮以為只要阻止了屈原自殺，端午節便會從此消失。」然而，事情並沒有按照她的預期發展，屈原始終再次去尋死去，力蓮的干預反而引發了一系列意想不到的變化。
再次穿越與新的解決方案
就在力蓮再次意外掉入水中，她再次回到了屈原投江的那一天。經過一番深思熟慮，力蓮終於想到了一個或許能阻止屈原自盡的方法。她決定利用自己的現代知識，讓屈原看見未來的希望。「她開始教導屈原現代社會營商之道，有了財富增長，人生便有規劃打消尋死念頭。」力蓮希望通過這種方式，讓屈原感受到自己的價值和意義。
意外的結局與歷史的重回正軌
屈原被力蓮的話深深打動，他開始對營商生意有興趣。可惜在力蓮正要離開之際，屈原誤會力蓮投江自盡，結果兩人掉入江中，而演化出錯誤歷史，更令兩人名聲遺臭萬年。最後力蓮再次回到古代撥亂反正，令端午節故事重回正軌。
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圖片來源：TVB