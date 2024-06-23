《愛回家之開心速遞》璟風與Mike智謀對決 知識大比拼誰能勝出

度假營中知識大比拼

在最新一集《愛回家之開心速遞》，觀眾見證了一場精彩絕倫的智謀對決。曾展望飾演的Mike與一位商業大亨的互動，不僅展現了他的學識，更巧妙地鋪路未來的商業合作。陳濬霆飾演的璟風，為了慶祝合作成功，特地邀請了古佩玲飾演的瑞素等人一同前往度假營放鬆身心。

在這次的度假之旅中，Mike的才華得以充分展現。他在歷史、科學和藝術等多個領域的知識讓人驚嘆，獲得了瑞素等人的高度評價。然而，璟風並不願意只做配角，他試圖在眾人面前展示自己的優勢，希望能夠在這場非正式的知識比拼中勝出。「然而，無論璟風如何努力，Mike的博學多聞總能在關鍵時刻脫穎而出。」

璟風好奇心與真正認可

隨著對話的深入，Mike再次用他的學識震撼了所有人，這讓璟風感到有些失落。但這也激發了他對Mike更深的好奇和尊敬。「查問下Mike的學識是自小在圖書館經過努力閱讀和學習積累起來的。」這一發現讓璟風對Mike產生了由衷的佩服，並開始思考如何能夠更好地利用Mike的才能。

璟風新計劃與未知挑戰

經過一番思考，璟風決定找到一個重要的任務讓Mike大展拳腳。他希望通過這次機會，讓Mike的才能得到更好的發揮，同時也測試他的實際能力。然而，Mike的學識背後隱藏的真相可能並不是璟風所能預料的…