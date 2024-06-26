愛回家之開心速遞

《愛回家之開心速遞》樹仁挖苦變讚美 栢菲自信重燃引發新問題

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在最新一集的《愛回家之開心速遞》，樹仁（單立文飾演）因為開玩笑取笑高栢菲（湯盈盈飾演）的外貌和體型，遭到若水等角色的強烈反對。儘管如此，樹仁並不認為這有什麼大不了的，他認為這只是一場玩笑。「然而，樹仁卻不以為然，認為這只是開玩笑而已。」若水和其他人不滿意這種行為，他們提出了證據，指出樹仁是導致栢菲自信心下降的主要原因。

樹仁讚美嘗試與挑戰

樹仁決定改變策略，嘗試通過讚美來修復與栢菲的關係。不過，由於他不擅長讚美人，他的嘗試反而變成了無意的挖苦。「當他選擇沉默時，栢菲更誤會他對自己不滿。」這讓樹仁陷入了進退兩難的境地。在姊妹們的指導下，樹仁最終不得不採取更直接的愛情動作來表達他的讚美。

意外後果與情感進展

這種改變雖然幫助栢菲恢復了一些自信，但也不可避免地帶來了其他問題。在一番努力後，樹仁身體出現了問題，醫生為他開了特效藥，但服藥後三小時內不能進行任何激烈活動。正當樹仁處於無法應對的狀態時，栢菲突然出現，讓局面更加尷尬。「最後樹仁與栢菲互相明白對方愛意，感情更進一步。」這段情感的發展為觀眾帶來了更多期待和好奇。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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