《愛回家之開心速遞》爆笑泰拳課！單立文「捨命」陪湯盈盈練拳 被打到「頭暈眼花」
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《愛回家之開心速遞》第2336集帶來了滿滿的笑料，這次的故事圍繞著熊樹仁（單立文飾）陪同高栢菲David（湯盈盈飾）學習泰拳。David對泰拳的熱情高漲，決定報名學習，希望藉此瘦身。儘管樹仁並不情願，但為了愛情，他決定「捨命」相陪。
泰拳課上驚喜與苦楚
在泰拳課上，David的拳力驚人，每一拳都讓樹仁痛不欲生，但他為了保持形象，硬是裝作一切如常。這段經歷不僅讓樹仁身心受創，還讓他在根叔（劉丹飾）面前吐露苦水。「捨命」相陪的樹仁，面對根叔的無情回應，只能苦笑以對。
樹仁隱忍與David發現
樹仁的隱忍最終未能隱藏傷痕，當David發現樹仁遍體鱗傷時，她感到非常心痛，於是承諾除了打拳之外，不會再對樹仁動手。然而，樹仁提議尋求專業人士協助，希望能解決這種痛苦的局面。這段泰拳課程不僅是一場身體的磨練，更是兩人感情的一次考驗。
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圖片來源：TVB