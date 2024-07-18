《愛回家之開心速遞》爆笑泰拳課！單立文「捨命」陪湯盈盈練拳 被打到「頭暈眼花」

《愛回家之開心速遞》第2336集帶來了滿滿的笑料，這次的故事圍繞著熊樹仁（單立文飾）陪同高栢菲David（湯盈盈飾）學習泰拳。David對泰拳的熱情高漲，決定報名學習，希望藉此瘦身。儘管樹仁並不情願，但為了愛情，他決定「捨命」相陪。