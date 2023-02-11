湯盈盈暗示想錢嘉樂送花 樊亦敏難忘情人節遭偷吻
丹爺見到阿仔好開心，已視像見過兒子新女友李曉峰，大讚對方幾靚女，而且談吐爽朗，一啲都唔作狀，丹爺笑指乖孫小糯米比較黐愷威，講情人節送花，湯盈盈瘋狂暗示想老公錢嘉樂送花，有時啲人話收花好貴，其實女仔收到花係好開心。
袁文傑坦言好少送花畀女仔，湯盈盈大叫：「所以你要做呀！我識你老婆，同佢一齊讀訓練班㗎！」袁文傑解釋本來呢個時間同老婆張潔蓮及朋友一齊去旅行，後來要遷就大家嘅時間，最終改期下半年。
李偉健相約劇組度情人節，趙希洛則約閨蜜食飯過節，樊亦敏最難忘喺日本讀書時，有年情人節遭同學偷吻，大方分享追求者瘋狂求愛表現，樊亦敏當場呆咗，身邊嘅韓籍朋友一齊追打呢位瘋狂追求者。
此外，吳偉豪嘅爸爸吳大強成為TVB歌唱真人騷《中年好聲音》大熱，吳偉豪開心終於有一個平台可以畀爸爸一展歌喉，呢個機會好難得。
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