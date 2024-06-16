《愛回家之開心速遞》力蓮火爆懲罰眾主管 敢威留宿遇潮濕天氣搞笑苦頭連連
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在最新一集的《愛回家之開心速達》，力蓮（林淑敏飾）對於眾部門主管以潮濕天氣為理由請假感到不滿，認為他們只是想偷懶。即使瑞輝（許家傑飾）試圖勸阻，力蓮仍決定嚴厲處罰。她堅定地表示：「你哋唔返工？唔得！全部即時開除！」展現了她的霸氣態度。
樹根因潮濕天氣拒絕出席活動 敢威大為光火
樹根（劉丹飾）也因為同樣的天氣問題，拒絕參加一個重要的受訪活動，這讓敢威（羅樂林飾）感到非常不滿。敢威和力蓮有著相似的想法，認為大家都在找藉口逃避工作。敢佳（鍾志光飾）則批評他們「太離地」，認為他們無法理解下屬的困境，但敢威和力蓮對此不以為意，堅持自己的看法是正確的。
家中只剩力蓮一人 敢威留宿遇潮濕問題
隨著瑞輝和力王（李偉健飾）需要出埠工作，而飛立（梁禹勤飾）也前往參加其他活動，家中只剩下力蓮一人。敢威因特殊原因留宿在力蓮家中。到了晚上，他們發現屋內環境異常潮濕，甚至牆壁和地板都出現了濕氣。力蓮警告說：「如果唔即時處理，黴菌入侵，你個頭可能會長菇！」這讓敢威陷入了困境，最終兩人不得不一起動手解決問題。
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圖片來源：TVB