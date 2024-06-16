《愛回家之開心速遞》力蓮火爆懲罰眾主管 敢威留宿遇潮濕天氣搞笑苦頭連連

在最新一集的《愛回家之開心速達》，力蓮（林淑敏飾）對於眾部門主管以潮濕天氣為理由請假感到不滿，認為他們只是想偷懶。即使瑞輝（許家傑飾）試圖勸阻，力蓮仍決定嚴厲處罰。她堅定地表示：「你哋唔返工？唔得！全部即時開除！」展現了她的霸氣態度。