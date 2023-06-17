愛．回家｜父親節宣傳佳餚氹Daddy 將迎2千集楊明加入成失笑NG王

無線娛樂新聞台報導：《愛．回家之開心速遞》嘅一班演員呢日齊齊父親節宣傳活動，又各出奇謀為劇中嘅 劉丹 羅樂林 同 陳榮峻 炮製特色佳餚，又向佢哋頒發最佳爸爸獎。丹爺就話劇中上下一向都感情非常好，各位子女仲非常孝順咁話呀。