愛．回家｜父親節宣傳佳餚氹Daddy 將迎2千集楊明加入成失笑NG王
對 楊明 近日正式加入成為成員之一，佢就爆自己經常都忍唔到笑，但係 滕麗名 就爆出第一位應該係 呂慧儀 先真喎。
呢日 陳浚霆 仲爆父親節正日播出嘅一集，熊家會有動作場面演出，叫大家記得留意喎。而 林淑敏 許家傑 歐瑞偉 對大龍生日前唔見咗人已經非常擔心，但係據講好快佢又會再次失蹤咁話喎。
《愛．回家》話咁快就即將踏入2000集嘅紀念性時刻，參與唔少演出嘅 林凱恩 葉蒨文 同 古佩玲 就話過程一啲都唔簡單，仲話角色好似陪住大家同自己成長一樣，非常有意義呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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