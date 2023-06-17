愛回家之開心速遞 愛．回家｜父親節宣傳佳餚氹Daddy 將迎2千集楊明加入成失笑NG王

愛．回家｜父親節宣傳佳餚氹Daddy 將迎2千集楊明加入成失笑NG王

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：《愛．回家之開心速遞》嘅一班演員呢日齊齊父親節宣傳活動，又各出奇謀為劇中嘅 劉丹 羅樂林 同 陳榮峻 炮製特色佳餚，又向佢哋頒發最佳爸爸獎。丹爺就話劇中上下一向都感情非常好，各位子女仲非常孝順咁話呀。

對 楊明 近日正式加入成為成員之一，佢就爆自己經常都忍唔到笑，但係 滕麗名 就爆出第一位應該係 呂慧儀 先真喎。

呢日 陳浚霆 仲爆父親節正日播出嘅一集，熊家會有動作場面演出，叫大家記得留意喎。而 林淑敏 許家傑 歐瑞偉 對大龍生日前唔見咗人已經非常擔心，但係據講好快佢又會再次失蹤咁話喎。

《愛．回家》話咁快就即將踏入2000集嘅紀念性時刻，參與唔少演出嘅 林凱恩 葉蒨文 同 古佩玲 就話過程一啲都唔簡單，仲話角色好似陪住大家同自己成長一樣，非常有意義呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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