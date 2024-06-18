《愛回家之開心速遞》尚善節儉轉變笑料百出 樹根眼火爆因五十蚊少找

尚善與Bonnie的出埠冒險

在最新一集《愛回家之開心速遞》中，熊家眾人外出用餐時發生了一連串趣事。尚善因為某些原因在餐廳多花了一筆錢，這讓樹根感到不滿。尚善對此卻輕描淡寫，認為「少少錢」沒有必要太計較。樹根則堅持認為這些小錢加起來也是一筆不小的開支。

尚善和Bonnie一同出埠欣賞風景，由於尚善的慷慨解囊，兩人很快就成了扒手的目標，不幸地失去了錢包和手機。這次不幸的經歷讓她們在異地迷路，並因為缺錢而遭遇了不少困難。「少少錢」亦會積少成多，尚善卻不以為然。

飲茶時的小插曲

一行人去飲茶時，尚善拿出兩張五百元紙幣讓部長結帳，沒想到卻發現找錢少了五十元。樹根立刻火冒三丈，堅持要部長找回這五十元。尚善認為這「少少錢」不必太過計較，但樹根卻認為每一分錢都不能放過。

等巴士的困境與解決

飯後，大家一起去巴士站等車回家。不料，等了很久都沒有巴士來，大家開始顯得不耐煩。若水提議下次若要再出來飲茶，應該自己開車來避免等車的辛苦。天氣突變，風雨交加，樹根堅持不肯乘坐的士回家，因為過海的士費用昂貴。尚善見狀，偷偷叫了的士，終於讓大家都上了車，但樹根一路擺著臭臉，情景滑稽至極。