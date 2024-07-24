《愛回家之開心速遞》羅樂林遭誣告非禮 KC心慌慌 歐瑞偉酒後越幫越忙 引爆全新劇情高潮
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在最新一集的《愛回家之開心速遞》，劇情再次引人入勝。故事講述KC（羅樂林飾）突然遭到一名少女的誣告，指控他非禮。在這緊急關頭，他只好求助於家聰（歐瑞偉飾），希望能夠在警局得到保釋。然而，家聰在喝了不少酒後，本想幫忙卻弄巧成拙，不僅沒有幫到KC，反而讓他的名譽受到了嚴重的損害。
揭祕幕後黑手與新角色登場
家聰後來發現事情並非表面那麼簡單，原來背後有人暗中操縱。他進一步調查後發現，這一切的黑手竟是大陳的律師Minnie（邵初飾）。面對這位既聰明又能幹的律師，敢威決定聘請她來處理這宗棘手的非禮官司。「敢威認為Minnie十分能幹，因此聘請她負責處理那宗非禮官司。」
家聰小算盤與未來展望
一方面，家聰擔心自己的地位可能會受到威脅。經過一番查證，他發現Minnie只是一名臨時合約員工，她的聘用期將在官司結束後結束。知道這一點後，家聰鬆了一口氣，並開始計劃如何在未來對Minnie展開反擊。
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圖片來源：TVB