《愛回家之開心速遞》羅樂林遭誣告非禮 KC心慌慌 歐瑞偉酒後越幫越忙 引爆全新劇情高潮

在最新一集的《愛回家之開心速遞》，劇情再次引人入勝。故事講述KC（羅樂林飾）突然遭到一名少女的誣告，指控他非禮。在這緊急關頭，他只好求助於家聰（歐瑞偉飾），希望能夠在警局得到保釋。然而，家聰在喝了不少酒後，本想幫忙卻弄巧成拙，不僅沒有幫到KC，反而讓他的名譽受到了嚴重的損害。