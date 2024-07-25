《愛回家之開心速遞》小小假裝暗戀壯 竟意外促成與力王浪漫火花
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在最新一集的《愛回家之開心速遞》，觀眾將見證一段意想不到的戀情發展。故事中的路小小（由羅毓儀飾演）因為一些特殊的原因，不得不假裝對壯（焦浩軒飾演）懷有愛慕之情。這場誤會讓力王（李偉健飾演）決定出手相助，試圖撮合這對不太可能的戀人，卻讓小小感到非常苦惱。
酒後真情流露 小小意外表白
在一次聚會中，小小喝得酩酊大醉，情不自禁地向力王表白了自己的真實感受。「以為會因此『失去』力王，怎料反而『錯有錯著』」，小小的一番話不僅沒有推開力王，反而讓兩人的關係更進一步。小小甚至想出了一個巧妙的計劃，希望能夠讓力王對她產生更深的感情。
策略與偽裝 為愛鋪路
為了讓自己更接近壯，小小請力王幫忙打聽壯喜歡的女性類型。同時，她也在背後推動壯按照她的計劃行動。在這一連串的策略和偽裝之下，小小希望能夠符合壯提出的「喜好」，並趁機讓力王與她進行「排練」，進一步加深彼此的感情。
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圖片來源：TVB