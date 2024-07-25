《愛回家之開心速遞》小小假裝暗戀壯 竟意外促成與力王浪漫火花

在最新一集的《愛回家之開心速遞》，觀眾將見證一段意想不到的戀情發展。故事中的路小小（由羅毓儀飾演）因為一些特殊的原因，不得不假裝對壯（焦浩軒飾演）懷有愛慕之情。這場誤會讓力王（李偉健飾演）決定出手相助，試圖撮合這對不太可能的戀人，卻讓小小感到非常苦惱。