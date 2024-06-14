《愛回家之開心速遞》Joe遭遇職場挑戰 力蓮密謀整蠱 網民笑到碌地

在最新一集《愛回家之開心速遞》中，天娥（樊亦敏飾）想盡辦法讓Joe（何晉樂飾）留在自己身邊，甚至將他的英國房產賣掉，並將愛車運到香港，讓Joe無路可退。天娥還在公司內部高調介紹Joe，希望籠絡員工的支持。她對員工說：「我家Joe，大家要好好照顧呀！」