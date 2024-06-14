《愛回家之開心速遞》Joe遭遇職場挑戰 力蓮密謀整蠱 網民笑到碌地
廣告
在最新一集《愛回家之開心速遞》中，天娥（樊亦敏飾）想盡辦法讓Joe（何晉樂飾）留在自己身邊，甚至將他的英國房產賣掉，並將愛車運到香港，讓Joe無路可退。天娥還在公司內部高調介紹Joe，希望籠絡員工的支持。她對員工說：「我家Joe，大家要好好照顧呀！」
Joe的謙虛與真實打算
Joe對自己的職業生涯有著不同的規劃，他向敢威（羅樂林飾）表達了希望從基層做起的願望，不願意依賴家庭的幫助。敢威聽後，對Joe的態度表示讚賞。Joe希望能夠逐步積累經驗，自行打造自己的事業版圖。
意外事件中的風度
一場小意外發生時，英進（招浩明飾）不慎打翻了咖啡，弄得Joe也受牽連。原本天娥準備大發雷霆，但Joe卻平靜地化解了這場小插曲，他說：「無事無事，大家小心啲。」這番風度使得若水（呂慧儀飾）等人對他留下了深刻的好印象。
力蓮的陰謀與對策
與此同時，力蓮（林淑敏飾）對Joe抱有敵意，她不僅密切關注Joe的一舉一動，還計劃安排一些困難的工作崗位來考驗他。力蓮心想：「哼，睇你點熬！」她準備了一系列的計劃，希望能讓Joe在職場上苦不堪言。這一幕的幽默情節讓觀眾捧腹大笑，但究竟Joe將如何應對這些挑戰？他能否成功應對力蓮的挑釁呢？
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB