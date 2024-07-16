愛回家之開心速遞

《愛回家之開心速遞》最新劇情爆料！龍力蓮霸氣護夫行動震撼全場 網民熱議「蓮輝CP」終於結婚

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在最近一集的《愛回家之開心速遞》中，觀眾見證了龍力蓮（林淑敏飾）在得知宋瑞輝（許家傑飾）面對巨大壓力後，展開了一系列霸氣的護夫行動。這一幕不僅讓觀眾感到震驚，也讓「蓮輝CP」的人氣再次飆升。事實上，自從這對CP的感情線開始播出後，就深受觀眾的喜愛，並迅速成為劇中最受歡迎的情侶之一。

回顧「蓮輝CP」甜蜜時刻

「蓮輝CP」的愛情故事始於2017年，當時大小姐在一集中撒嬌要宋瑞輝送她蛋糕，從此兩人的緣分正式開始。在一次不順心的工作日後，力蓮與朋友們聚會，酒後吐真言給瑞輝聽，這讓他們的關係更加深厚。後來，瑞輝被安排假扮力蓮的男友，這段經歷讓大小姐對他產生了深厚的好感。

劇情高潮：力蓮霸氣護夫行動

在最新集數中，力蓮在瑞輝的公事包中意外發現「離婚協議書」，這讓她感到非常震驚。面對這突如其來的消息，力蓮沒有選擇沉默，而是採取了一系列果斷的行動來保護她的愛人。這一系列行動不僅展示了她的決心和勇氣，也讓她在觀眾心中的形象更加堅強。

「蓮輝CP」浪漫結局

經過一系列的波折和挑戰，「蓮輝CP」終於迎來了他們的浪漫結局。在經歷了多次的分分合合後，兩人終於決定攜手步入婚姻的殿堂。這一幕不僅是對他們愛情的肯定，也是對所有支持他們的觀眾的一個甜蜜回報。隨著劇情的進展，力蓮和瑞輝的故事仍在繼續，他們的愛情故事將會帶給觀眾更多的感動和驚喜。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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