獨家睇丨丹爺爆大四喜成員有人記性差 要出動貓紙幫手記
丹爺就話因為四個成員都係「老嘢」，為免唔記得歌詞所以記要做啲小手腳出下貓，好似喺背脊貼貓紙咁，丹爺笑言係因為其中一位成員記性開始麻麻地，所以先要動用到貓紙，不過為保護嗰位隊友，丹爺就話唔開名喇。
劇中做最強啦啦隊為大四喜打氣嘅呂慧儀，佢一身衛衣配長褲嘅打扮，被笑指同大家印象中嘅啦啦隊有好大分別，呂慧儀即刻反駁話而家嘅啦啦隊已經唔興着短裙配啦啦球，佢嘅長褲造型先係最潮嘅啦啦隊打扮咁話呀！
丹爺又笑言呂慧儀身上件「大四喜」應援衛衣唔係咁易買得到，而呂慧儀就笑言打完拍完呢場戲，就偷偷地收埋件衫之後放上網賣呀！
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