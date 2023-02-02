獨家睇丨丹爺爆大四喜成員有人記性差 要出動貓紙幫手記

無線娛樂新聞台報導：處境劇《愛・回家之開心速遞》嘅HIP HOP組合「大四喜」不時會潮爆Rap歌登場，觀眾對幾位銀髮族嘅演出都讚不絕口，呢日身為「大四喜」成員嘅熊樹根 劉丹，就閃爆現身拍攝歌舞場面，劇中飾演佢個女熊若水嘅呂慧儀，仲着試大四喜嘅應援衛衣現身。