愛回家之開心速遞 獨家睇丨丹爺爆大四喜成員有人記性差 要出動貓紙幫手記

獨家睇丨丹爺爆大四喜成員有人記性差 要出動貓紙幫手記

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：處境劇《愛・回家之開心速遞》嘅HIP HOP組合「大四喜」不時會潮爆Rap歌登場，觀眾對幾位銀髮族嘅演出都讚不絕口，呢日身為「大四喜」成員嘅熊樹根 劉丹，就閃爆現身拍攝歌舞場面，劇中飾演佢個女熊若水嘅呂慧儀，仲着試大四喜嘅應援衛衣現身。

丹爺就話因為四個成員都係「老嘢」，為免唔記得歌詞所以記要做啲小手腳出下貓，好似喺背脊貼貓紙咁，丹爺笑言係因為其中一位成員記性開始麻麻地，所以先要動用到貓紙，不過為保護嗰位隊友，丹爺就話唔開名喇。

劇中做最強啦啦隊為大四喜打氣嘅呂慧儀，佢一身衛衣配長褲嘅打扮，被笑指同大家印象中嘅啦啦隊有好大分別，呂慧儀即刻反駁話而家嘅啦啦隊已經唔興着短裙配啦啦球，佢嘅長褲造型先係最潮嘅啦啦隊打扮咁話呀！

丹爺又笑言呂慧儀身上件「大四喜」應援衛衣唔係咁易買得到，而呂慧儀就笑言打完拍完呢場戲，就偷偷地收埋件衫之後放上網賣呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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