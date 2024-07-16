《愛回家之開心速遞》陳榮峻飾演道德突遭解僱 鬧翻Ceci後重返職場引發連串笑料

求助老闆三人組 救援道德重返職場

在最新一集《愛回家之開心速遞》，陳榮峻飾演的人物道德，原本安享退休生活，卻突然接到林漪娸飾演的Ceci的通知，要求他立刻離開工作崗位。這突如其來的消息讓道德與Ceci之間的關係陷入僵局，最終不歡而散。

事件發生後，吳香倫飾演的容儀感到非常擔憂，於是向劉丹飾演的樹根、羅樂林飾演的敢威和鍾志光飾演的敢佳尋求幫助。容儀希望三位老闆能出手相助，幫助道德重新找到工作的方向和動力。樹根隨後提出讓道德加入速熊公司，擔任顧問的職位，希望他能夠幫助整頓員工的工作紀律。

道德轉戰Cafe引發新波折

在速熊公司的工作雖然初步看似順利，但道德的管理方式卻引來了不少問題。不久後，敢佳決定邀請道德到自己經營的Cafe中工作，希望能提供他一個新的開始。然而，道德在Cafe的表現同樣充滿挑戰，不僅管理上出現問題，還在工作中引發了一系列的麻煩。

敢威面臨困境 力蓮出謀獻策

面對道德在Cafe的種種挑戰，敢威感到頭痛不已，但又不願意在眾人面前失去面子。在這種情況下，林淑敏飾演的力蓮提出了一個計劃，希望能夠妥善「安置」道德，避免他在工作中繼續製造更多的麻煩。力蓮的建議是否能夠成功解決問題，還有待觀察。