「風神CP」陳濬霆與古佩玲甜蜜互動成焦點，網民熱議是否已成情侶

網民捕捉甜蜜互動，疑似情侶關係曝光

在香港熱門處境劇《愛回家之開心速遞》中，「風少」陳濬霆與「神婆」古佩玲（Kelly）飾演一對歡喜冤家，兩人的化學反應不僅在螢幕上引人注目，戲外的甜蜜互動更是讓人津津樂道。陳濬霆曾表示，由於Kelly的家人不在香港，他會更加照顧她，而Kelly也透露她已經見過陳濬霆的繼母顧紀筠，顯示兩人關係非比尋常。「風少」陳濬霆與「神婆」古佩玲（Kelly）在處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演互鬥互撩的歡喜冤家，是深受觀眾喜愛的熒幕CP，而在戲外兩人不時的甜蜜互動也早已被外界視為一對。風少曾指Kelly的家人都不在香港，所以自己會多多照顧對方，而Kelly就透露已見過風少繼母顧紀筠，關係可見匪淺。

去年9月，兩人在廣州的一個宣傳活動中被發現穿著情侶鞋，並在活動中做出心形手勢，陳濬霆在訪問中更是主動擁抱Kelly，行為親密無間。此外，有網民拍到他們在活動結束後甜蜜牽手，這一系列的舉動讓外界更加確信「風神CP」的戀情不再只是傳聞。昨日（6日），風少在IG貼出與古佩玲的合照，依相中可見，風少的手臂放在Kelly的大腿上，又閉上雙眼頭靠在女方肩膊處，而Kelly的手臂也搭在風少的手臂上，二人靠在一起「入眠」，親暱又溫馨。風少甜蜜留言道：「多謝你借個膊頭俾我 #愛回家之開心速遞 #無價的溫暖 #還得到先好借」，Kelly則在帖文下以三個心心回覆，非常曖昧。

粉絲與觀眾熱切期待官方確認

儘管陳濬霆和古佩玲的戀情話題已經熱烈討論超過一年，但兩人至今未有正式公開承認。他們在公開場合仍然自稱是好朋友，但這樣的稱呼並未能平息外界對他們關係的猜測。粉絲和觀眾都在期待一個明確的答案，希望能夠從兩位主角那裡得到確認。