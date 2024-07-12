愛回家之開心速遞

《愛回家之開心速遞》淚目劇情：瑞輝醉倒揭露離婚協議 力蓮決心保護愛郎

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在最新一集的《愛回家之開心速遞》，瑞輝（許家傑飾）作為龍家的女婿，一直承受著巨大的壓力。原本他以為可以為了力蓮（林淑敏飾）默默地忍受一切，但現實似乎比想象中更為殘酷。「我以為我可以為你忍受一切，但我真的撐不下去了。」瑞輝在酒精的作用下，回到家中，本想向力蓮坦白一些事情，卻因為醉得太厲害而昏倒了。

驚人發現：力蓮在瑞輝公事包內發現離婚協議書

在這一集中，力蓮在瑞輝的公事包中意外發現了一份「離婚協議書」，這份文件無疑是對她的巨大打擊。力蓮在震驚之餘，從家聰（歐瑞偉飾）和敢佳（鍾志光飾）那裡得知，瑞輝一直在背後默默承受著巨大的痛苦，只為了保護她。「瑞輝一直在保護我，我怎能不為他做點什麼？」得知真相後，力蓮下定決心，必須保護瑞輝，不讓他再受到任何傷害。

力蓮決心制止瑞輝應酬闊太安排

另一方面，敢威（羅樂林飾）帶著瑞輝前往與一位闊太應酬，似乎是要讓瑞輝設法取悅對方。當力蓮得知此事後，她決定必須出手阻止，不讓瑞輝陷入更複雜的局面。「我不能讓你為了我去做這種事！」力蓮的決心顯示出她對瑞輝的深厚愛意，也反映了她不願看到愛人為了家庭而犧牲自己的原則。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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