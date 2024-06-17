《愛回家之開心速遞》璟風與小小不和 羅網意外成和解關鍵人物

壯與Mike出馬調解

在最新一集《愛回家之開心速遞》中，一場本應歡樂的聚會因為璟風的遲到而氣氛大壞。瑞素本來提議以罰璟風請客來化解尷尬，但其他人卻不買賬，堅持要按原計劃進行。璟風對此感到不滿，特別是對小小的行為更是怨言載道。「小小成日囂張，仲經常從佢口中套取消息，甚至佔Terry便宜。」璟風透露，小小不僅經常透露他的私事，甚至在一次聚會上偷錄了他的聲音，這讓他感到非常不滿。

壯和Mike見狀，決定出面幫忙調解，勸璟風去找瑞素澄清誤會。「瑞素可能有方法令佢同小小和解。」壯對璟風說。璟風在壯的建議下，找到了瑞素希望能解釋清楚自己的立場。然而，當璟風發現瑞素實際上非常重視小小時，他選擇了保持沉默，不再透露小小的不良行為，並決定未來盡量避免參與小小出席的聚會。

意外的解決方案

就在這時，Cafe的新職員羅網意外地成為了解決問題的關鍵。他借給璟風一本書，璟風從中找到了可能與小小和解的方法。「從書中，璟風竟然找到咗一個或可以同小小相處嘅方法，真係意想不到！」這本書不僅幫助璟風找到了與小小相處的新途徑，也為他們之間可能的和解帶來了一線希望。