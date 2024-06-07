《愛回家之開心速遞》第2301集：Rebecca的「特別行動」引發連串事件

張龍的困境與調查

在最新一集《愛回家之開心速遞》中，Rebecca（瀋可欣飾）為了吸引張龍（黃耀煌飾）的注意，策劃了一場名為「特別行動」的計劃。「特別行動」的目的是增加神祕感，讓張龍對她更加關注。Rebecca找到瞭若水（呂慧儀飾）和其他人幫忙，雖然他們起初不理解Rebecca的用意，但最終還是同意參與。Rebecca設計了一系列巧妙的安排，包括突然消失和神祕電話，成功地引起了張龍的注意。張龍開始變得焦慮和不安，時刻關注Rebecca的動向。

由於過於關注Rebecca，張龍的工作表現開始受到影響。在一個重要的工作會議上，他因為一心掛念Rebecca而出錯，導致被上司力蓮（林淑敏飾）大幅削減工資。這讓張龍陷入了雙重壓力，既要面對工作上的壓力，又要處理情感上的困惑。與此同時，馬漢（衛志豪飾）和趙虎（黃榮燊飾）出於私心，決定向張龍揭穿Rebecca的手段。他們告訴張龍，Rebecca的「特別行動」其實是一場精心設計的騙局。然而，張龍並不相信他們的話，決定自行調查此事。經過一系列的調查，張龍終於發現了Rebecca的計劃，感到非常失望和憤怒。

真相大白與意想不到的結局

Rebecca最終也知道了張龍已經發現了她的計劃。她非常擔心，害怕張龍會因此與她分手。就在這時，張龍主動約Rebecca見面。Rebecca心中忐忑不安，猜測張龍會提出分手。然而，當兩人見面後，張龍並沒有立即提出分手。他希望能夠聽到Rebecca的解釋，了解她這樣做的真正原因。Rebecca坦誠地向張龍道歉，並解釋了她的初衷。她只是想通過這種方式讓張龍更加在乎她，卻沒有想到會引發這麼多問題。張龍在得知真相後，沒有立即選擇分手，反而劇情大逆轉張龍要向Rebecca求婚，突以其來的驚喜，令Rebecca措手不及，最後Rebecca會否答應？張龍和Rebecca之間的關係會否重新打開新一頁呢？