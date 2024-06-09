《愛回家之開心速遞》第2302集：大龍生與雷公的爭鬥與笑料

在最新一集的《愛回家之開心速遞》，大龍生龍敢威（羅樂林飾）的「心頭好」一個接一個地被雷公（白彪飾）奪走，令他怒火中燒。首先，敢威從澳門回來後，原本期待一個愉快的晚餐，卻發現自己心愛的名車被雷公以高價搶走。此外，一瓶珍貴的紅酒也被雷公訂購走了，這讓敢威非常不悅。