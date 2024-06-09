《愛回家之開心速遞》第2302集：大龍生與雷公的爭鬥與笑料
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在最新一集的《愛回家之開心速遞》，大龍生龍敢威（羅樂林飾）的「心頭好」一個接一個地被雷公（白彪飾）奪走，令他怒火中燒。首先，敢威從澳門回來後，原本期待一個愉快的晚餐，卻發現自己心愛的名車被雷公以高價搶走。此外，一瓶珍貴的紅酒也被雷公訂購走了，這讓敢威非常不悅。
父子和解的可能性
敢威發現虹豆沙湯遠（楊明飾）與雷公定期見面，似乎在修復父子關係。這讓敢威決定向雷公報復。「你令我不開心，我也要你不開心！」他心想。雷公則是在近期的聚會中遇到了困難，因為沙湯遠總是無法如期而至。
熊家的策略
龔燁（張景淳飾）懷疑這是敢威在背後搗鬼。樹仁（單立文飾）和其他人聽後決定出謀獻策，希望能幫助雷公解決問題。雷公後來試圖向敢威釋出善意，但結果並不理想。
利誘與計謀
無奈之下，雷公決定花重金請根叔（劉丹飾）等人幫忙，希望能在星期日與沙湯遠共進晚餐。尚善（滕麗名飾）見狀，也開始想辦法促成這次聚會。這集的情節充滿笑料，雷公和敢威這對冤家的不斷交鋒讓人捧腹大笑。究竟他們最終能否和解，還是會有更多搞笑的情節發生？記得關注《愛回家之開心速遞》。
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圖片來源：TVB