愛回家之開心速遞 《愛．回家》兩對CP開廠 緣份深厚曝BL內幕

《愛．回家》兩對CP開廠 緣份深厚曝BL內幕

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無線娛樂新聞台報導：《愛．回家之開心速遞》嘅 大小姐 林淑敏 送水輝 許家傑 仲有 KC 歐瑞偉 同Terry 李偉健 呢兩對CP，不時喺劇集為大家帶嚟唔少歡樂，而情人節呢日佢哋就繼續為劇集開工，但係阿輝就爆出佢同Terry原來早有一段「情」，仲係被KC橫刀奪愛而破碎咁話呀。

大小姐就爆自己同KC同一年代，佢哋仲扮演過一對夫婦，當中嘅關係真係訊息量太過龐大，令人嘩然佢哋加入接龍集團原來有咁嘅過去，仲開始互傷傷害大爆過往。

唔係好朋友又點可以咁樣玩吖，呢日佢哋仲話劇組成員約埋收工後齊齊食飯，不過KC就似乎唔多滿意朝見口晚見面都係對住Terry，反面情人們就一個二個都幸福美滿喎。

網民點睇？

🥰🥰蓮輝

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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