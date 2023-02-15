《愛．回家》兩對CP開廠 緣份深厚曝BL內幕

無線娛樂新聞台報導：《愛．回家之開心速遞》嘅 大小姐 林淑敏 送水輝 許家傑 仲有 KC 歐瑞偉 同Terry 李偉健 呢兩對CP，不時喺劇集為大家帶嚟唔少歡樂，而情人節呢日佢哋就繼續為劇集開工，但係阿輝就爆出佢同Terry原來早有一段「情」，仲係被KC橫刀奪愛而破碎咁話呀。