愛回家之開心速遞

《愛回家之開心速遞》新戰場爆發：IT部成焦點 Joe表現將如何改變遊戲規則？

TVB娛樂新聞
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在最新一集《愛回家之開心速遞》，IT部突然成為了大家關注的焦點。新成員Joe（何晉樂）的加入引起了不少波瀾。力蓮（林淑敏）對Joe抱有極大的興趣，她不僅向Ivan（鄧永健）和其他同事詳細詢問了Joe的背景，還特別強調要與他建立良好的關係。「她向Ivan和其他同事仔細查問Joe的情況，並叮囑大家要與他打好關係。」Ivan對此感到困惑，擔心這可能是家族內部權力鬥爭的新策略，並擔憂IT部將因此成為鬥爭的核心。

策略與意外表現

為了避免IT部深陷家族鬥爭，Ivan採取了一系列行動。他計劃讓Joe因難而退，於是安排他去一個偏遠地點維修電腦，認為這個困難的任務足以讓Joe放棄。「然而，事態並沒有按照Ivan的計劃發展。」出乎意料的是，Joe在任務中表現出色，不僅順利完成了任務，還獲得了同事們的廣泛讚賞。

權力遊戲背後人際關係

這一集深入揭示了大家族企業中複雜的人際關係和潛在的權力鬥爭。Ivan的多疑和策略不僅顯示了他對部門的保護意識，也暴露了他對力蓮意圖的誤判。力蓮與Joe的互動似乎在某種程度上打破了鬥爭的假象，但觀眾仍需思考表面之下的真相。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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