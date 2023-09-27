愛．回家｜丹爺為小糯米備大燈籠過節 陳浚霆清楚了解古佩玲日常行程…
廣告
無線娛樂新聞台報導：愛．回家｜丹爺為小糯米備大燈籠過節 陳浚霆清楚了解古佩玲日常行程
日前到廣州宣傳吸引大批市民逼爆商場嘅《愛．回家之開心速遞》演員，呢日為大家預先迎接中秋佳節，又齊齊大玩遊戲，場面熱鬧又輕鬆。至於 劉丹 同 羅樂林 兩位前輩，就分享佢哋今年中秋節嘅安排喇。
丹爺 仲提到乖仔 劉凱威 原來早已返港，近日就爭取時間陪住囡囡 小糯米 ，帶佢同圍去，丹爺一提就笑唔停，仲話要帶現場嘅大白兔燈籠返屋企比孫女呀。
而 周嘉洛 早前同《痞子》拍檔齊齊去旅行，仲拍成節目《約埋班Friend去旅行》，呢日 吳偉豪 就話非常羨慕，仲話希望下次有機會成為團友，更加希望可以安排去遠一啲嘅行程，更即場向珍姐提出要求呀。
近來劇情圍繞住神婆 古佩玲 同 陳浚霆 呢對CP，仲有指呢對戲假情真，呢日捉佢哋親自解答，佢哋就話假戲認真做，又話戲裡戲外都一樣好朋友，Andrew仲「大讚」拍檔既遴迍又可愛，更加非常大頭蝦，而Kelly仲話不時整傷呢啲事已經習慣成自然喇。
星期一踏入23歲嘅Kelly，呢日就爆出生日同Andrew仲有其他演員一齊慶祝，而非常了解對方行程呢一點，就似乎有少少令人懷疑喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台