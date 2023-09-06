大強現身《愛．回家》朱凌凌分飾兩角 父子檔再上陣搞笑內容聽晚播

無線娛樂新聞台報導：繼《非常檢控觀》之後， 吳大強 會再同乖仔 吳偉豪 同場喺戲劇演出，今次仲會加盟《愛．回家之開心速遞》客串，仲話自從Ricco加入之後，呢個機會早已期待已久，今次Bill哥哥仲扮演一名熱愛音樂嘅長者，因為希望擁有自己嘅MV而情商導演朱Ling幫忙呀。