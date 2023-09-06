大強現身《愛．回家》朱凌凌分飾兩角 父子檔再上陣搞笑內容聽晚播
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無線娛樂新聞台報導：繼《非常檢控觀》之後， 吳大強 會再同乖仔 吳偉豪 同場喺戲劇演出，今次仲會加盟《愛．回家之開心速遞》客串，仲話自從Ricco加入之後，呢個機會早已期待已久，今次Bill哥哥仲扮演一名熱愛音樂嘅長者，因為希望擁有自己嘅MV而情商導演朱Ling幫忙呀。
呢日唔少途人都要求同呢對父子檔合照，而一人分飾兩角嘅Ricco除咗扮演朱凌凌，仲要「扮演」大強嘅仔，要戴假髮又一面鬚根嘅角色，就令清靚白淨嘅Ricco添加咗幾分男人味，不過佢就話呢個彩蛋留返大家睇劇時就會一清二楚咁話。
另外一場喺辦公室嘅戲份，冗長對白就有啲考起Bill哥哥喇，而今次再同乖仔合作就同上次經驗完全唔同，Bill哥哥仲話自己要再落力啲摸索吓喜劇嘅節奏，加上劇情好似真係講自己經歷，所以就覺得非常夢幻喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台