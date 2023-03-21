愛．回家｜傳爸爸收拍劇邀請吳偉豪叫好 大小姐開工未現身送水輝形單影…
《愛．回家之開心速遞》呢日為廿四節氣中嘅春分宣傳，佢哋又喺現場分組玩遊戲，熱鬧到不得了。日前度過64歲生日嘅豹哥 單立文 先後收到唔同同事6個蛋糕為佢慶祝，難怪佢話開心到不得了，而慶祝宴會仲一個接一個呀。
日前 湯盈盈 帶埋囡囡參加主題樂園嘅跑步活動，而佢同 呂慧儀 兩位媽咪就分享子女參加課外活動嘅趣事，長腳蟹仲話曾經跟在過蟹籽，偷偷觀察佢平時嘅情況呀。
因為爸爸 吳大強 參加《中年好聲音》仲成為熱門，近日仲有傳Bill哥哥收到拍劇邀請，呢日 吳偉豪 就話聽過消息，佢仲話父子檔上陣完全冇問題，仲話如果演出父子以外嘅關係就會更加有趣喇。
許家傑 呢日就冇咗大小姐喺身邊，形單隻影咁原來仲係首次宣傳唔係成雙成對出現，阿Jack就話唔止大家唔慣，就連佢自己都唔多習慣呀。
網民點睇？
珍姐仲未雪完熊心如🙄
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