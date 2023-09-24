愛．回家｜首拉隊廣州宣傳Fans逼爆 丹爺長腳蟹爆拍攝驚險場面
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無線娛樂新聞台報導：處境劇《愛．回家之開心速遞》嘅一班成員，呢日一齊去到廣州同當地觀眾見面，除咗熊家主要演員、 陳浚霆 同 古佩玲 之外，連高層 曾勵珍 亦都有同行，舉辦活動嘅商場更加逼到爆企滿Fans，大家仲帶齊唔同應援物到場同演員打氣。
熊家嘅 呂慧儀 滕麗名 劉丹 同 單立文 就話見到大家嘅熱情打氣非常開心，加上全場都係圍觀嘅羊城市民，就更加興奮喇。至於豹哥仲搞笑話 周嘉洛 嘅Fans夠晒出力，非常揼本呀。
《愛．回家》已經播出多年，呢日佢哋亦同大家分享拍攝嘅經歷，而丹爺就試過遇上驚險事，一件閃燈戲服過熱令佢嚇一跳，好在拍攝效果非常好咋。而長腳蟹就試過神力爆發，將熊家大門都踢爛埋，仲連門都飛埋去陳師奶屋企呀。
吳偉豪 就提到原來現場嘅Fans準備埋禮物到場，令自己覺得非常窩心，嘉洛仲話見到現場嘅人潮自己都嚇到呀。而風少同神婆就話冇估到劇集嘅滲透力咁強大，仲有觀眾話晚晚收睇，所以覺得非常開心呀。
雖然近日風神CP呢一對成為焦點，仲獻上埋螢幕初吻，不過自島大已經感情非常緊密嘅安仔名朱凌凌呢對，同樣被某啲觀眾視為一對，呢日Ricco就即場公開問大係咪真係想睇佢哋呢對，仲話劇情需要的話可以無底線為大家送上歡笑呀。
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勁
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台