愛．回家｜首拉隊廣州宣傳Fans逼爆 丹爺長腳蟹爆拍攝驚險場面

無線娛樂新聞台報導：處境劇《愛．回家之開心速遞》嘅一班成員，呢日一齊去到廣州同當地觀眾見面，除咗熊家主要演員、 陳浚霆 同 古佩玲 之外，連高層 曾勵珍 亦都有同行，舉辦活動嘅商場更加逼到爆企滿Fans，大家仲帶齊唔同應援物到場同演員打氣。