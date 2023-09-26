愛．回家｜Aska客串向阿May趙希洛求婚 自認忠實觀眾瞞家人演出送驚…
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無線娛樂新聞台報導：愛．回家｜Aska客串向阿May趙希洛求婚 自認忠實觀眾瞞家人演出送驚喜
處境劇《愛．回家之開心速遞》不時都會加入唔少驚喜客串角色，呢日 張馳豪 就參與演出，同 趙希洛 上演一場求婚戲份。自爆係《愛．回家》Fans嘅Aska，仲話一向都會追睇劇情，仲曾發現其中一集嘅狗演員竟然都係叫Aska，令佢覺得非常搞笑呀。
Aska又話今次演出特別唔講俾家人知，仲話有幻想過定他日求婚嘅情況，咁呢次演出就可以派上用場喇。
網民點睇？
Aska 加油✌️
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台