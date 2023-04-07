群姐回想帶小朋友遊玩 閒時弄孫為樂

無線娛樂新聞台報導：喺《愛．回家之開心速遞》扮演群姐一角嘅 許思敏 深受唔少朋友歡迎，雖然呢日兒童節都要開工，不過佢就話已經安排好晒收工後就同孫仔一齊食嘢慶祝喇。為人父母仲會袋住幾個放電地點，群姐就話過往最鍾意帶小朋友上山頂行吓咁話呀。