群姐回想帶小朋友遊玩 閒時弄孫為樂
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無線娛樂新聞台報導：喺《愛．回家之開心速遞》扮演群姐一角嘅 許思敏 深受唔少朋友歡迎，雖然呢日兒童節都要開工，不過佢就話已經安排好晒收工後就同孫仔一齊食嘢慶祝喇。為人父母仲會袋住幾個放電地點，群姐就話過往最鍾意帶小朋友上山頂行吓咁話呀。
身為嫲嫲嘅佢，又話兒孫放復活假已經有晒安排，仲出口術叫佢哋預早準備禮物俾自己呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台