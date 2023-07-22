愛．回家｜送水輝許家傑傳戀上俏秘書李芷晴？ 周嘉洛回歸監製預告即將…
廣告
無線娛樂新聞台報導：愛．回家｜送水輝許家傑傳戀上俏秘書李芷晴？ 周嘉洛回歸監製預告即將笑料連篇
《愛．回家之開心速遞》每晚陪住大家嘅一班演員同事，呢日齊齊現身宣傳活動，不過近日大小姐 林淑敏 同 送水輝 許家傑 呢對舊緋聞男女，就加入「第三者」，事關外傳秘書Elaine 李芷晴「介入」，同許家傑傳出緋聞喎。
Jack同Stephanie呢日就直認曾一齊睇戲，不過當時就係四個人一齊睇首映，又話身邊朋友都已經怕咗唔敢同佢哋出去喇。Jack仲話對Stephanie喺回應當中猛稱呼自己做前輩有啲唔滿意喇。
周嘉洛 呢日亦以安仔身份正式回歸《愛．回家》，雖然已經暫別劇集年幾，不過佢就話一返到現場就即時上手一啲問題都冇咁話。至於有指 滕麗名 有意正式收嘉洛做契仔實行親上加親，呢日佢哋就咁樣答喇。
唔少觀眾可能會擔心嘉洛轉頭又要離開熊家拍攝其他劇集，但係呢日就連監製 梁耀堅 都出面回應，話佢嚟緊會有好多時間會喺《愛．回家》出現，角色更會同之前有唔少改變而引發唔少笑料發生呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台