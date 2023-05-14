愛．回家母親節宣傳｜根叔爆年年慳錢慶祝太太冇詐形 張景淳深圳開檔謀…
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無線娛樂新聞台報導：愛．回家母親節宣傳｜根叔爆年年慳錢慶祝太太冇詐形 張景淳深圳開檔謀反攻TVB
母親節呢日唔少人都一家大細齊齊歡聚，而《愛．回家之開心速遞》嘅各家成員，亦齊齊相隔幾年之後再次現身商場活動宣傳，根叔 劉丹 仲話其實日前已經同步為太太慶祝生日兼母親節，仲被熊家成員笑佢年年都慳唔少呀。
而風少 陳浚霆 就非常乖仔請三太 樊亦敏去睇一票難求嘅周杰倫演唱會，但係就因為搞錯歌名引發連串笑話呀。
近日升呢喺深圳開檔賣香港小食嘅 張景淳 ，同拍檔 羅天宇 李興華 齊齊創業，仲話以比較簡單嘅小食起步比較容易，但係原來呢個Idea早喺10年前已經有，佢仲話希望有一日可以喺TVB開業咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台