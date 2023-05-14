愛回家 愛．回家母親節宣傳｜根叔爆年年慳錢慶祝太太冇詐形 張景淳深圳開檔謀...

愛．回家母親節宣傳｜根叔爆年年慳錢慶祝太太冇詐形 張景淳深圳開檔謀…

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：愛．回家母親節宣傳｜根叔爆年年慳錢慶祝太太冇詐形 張景淳深圳開檔謀反攻TVB

母親節呢日唔少人都一家大細齊齊歡聚，而《愛．回家之開心速遞》嘅各家成員，亦齊齊相隔幾年之後再次現身商場活動宣傳，根叔 劉丹 仲話其實日前已經同步為太太慶祝生日兼母親節，仲被熊家成員笑佢年年都慳唔少呀。

而風少 陳浚霆 就非常乖仔請三太 樊亦敏去睇一票難求嘅周杰倫演唱會，但係就因為搞錯歌名引發連串笑話呀。

近日升呢喺深圳開檔賣香港小食嘅 張景淳 ，同拍檔 羅天宇 李興華 齊齊創業，仲話以比較簡單嘅小食起步比較容易，但係原來呢個Idea早喺10年前已經有，佢仲話希望有一日可以喺TVB開業咁話呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 