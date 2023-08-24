「三陳一蕭」首任港姐司儀擦出花火 陳山聰有信心收視爆燈
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無線娛樂新聞台報導：《2023年度香港小姐競選》今個星期日晚隆重舉行，今年打破傳統將人工智能（AI）融入選美盛事，繼早前公布其中一名大會司儀由史上首位AI港姐司儀陳婉嫣 （Evelyn）擔任外，大會司儀仲有4位「愛妻號」陳豪（阿Mo）、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠，配搭AI港姐司儀組成超新鮮陣容。
4位型男司儀一向係大忙人，度期夾司儀稿及綵排已遇上唔少困難，呢日終於抽出空檔，聚首電視城聽Briefing兼進行首次對稿，首度合作做司儀擦出唔少火花，山聰笑言到時睇吓佢哋點樣蝦碌。
「三陳一蕭」接受無綫娛樂新聞台訪問時，爭相表達對於要應付「五十版紙司儀稿」嘅憂慮，山聰笑言雖然平時成日背劇本，但佢唔係太習慣面對鏡頭講嘢，對於今次與AI港姐司儀合作，佢哋異口同聲話有新鮮感，山聰有信心當晚收視好高。
同時佢哋喺衣著方面要花啲心思，四人一度為衣著問題大感頭痕，阿蕭笑指可以考慮以咸蛋超人Look上陣：「到時唔知邊個錯咗，一講唔到嘢，大家就（做動作）。」其實今屆港姐仲搵咗麥美恩同C君助陣擔任嘉賓主持，各人密鑼緊鼓進行綵排，麥美恩望喺問答環節主力打救港姐，唔好令佢哋出醜！
網民點睇？
正呀，有呢四位主持一定錦上添花，絕無冷場，笑足一晚🎉🎉🎉
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台