「三陳一蕭」首任港姐司儀擦出花火 陳山聰有信心收視爆燈

無線娛樂新聞台報導：《2023年度香港小姐競選》今個星期日晚隆重舉行，今年打破傳統將人工智能（AI）融入選美盛事，繼早前公布其中一名大會司儀由史上首位AI港姐司儀陳婉嫣 （Evelyn）擔任外，大會司儀仲有4位「愛妻號」陳豪（阿Mo）、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠，配搭AI港姐司儀組成超新鮮陣容。