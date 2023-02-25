愛我別走｜子華阿Jan舞台劇首演 Aka捧場心心眼超期待

無線娛樂新聞台報導：由破億票房男主角再重返舞台嘅 黃子華 同 林海峰 合演嘅舞台劇《愛我別走》正式公演，呢日唔少圈中人都率先入場欣賞呢部一票難求嘅演出，其中 趙慧珊 仲因為視子華為男神而未入場已經心心眼，仲話一直都非常欣賞子華同阿Jan呀。