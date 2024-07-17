愛民邨貓王國大揭祕！貓店長錢錢成網紅 粉絲進貢不斷 神獸級待遇引爆社交網絡

位於何文田的愛民邨自1974年開始有人入住，是香港首批公共屋邨之一。這個邨區不僅因1975年英女王伊莉莎白二世的訪問而聞名，更因其豐富的貓咪文化而被稱為「貓王國」。在愛民邨，從商店老闆到居民，許多人都是貓的愛好者。其中，一間有著悠久歷史的藥房就由一位貓奴戴先生經營，他的貓店長「錢錢」更是這裡的明星。