愛民邨貓王國大揭祕！貓店長錢錢成網紅 粉絲進貢不斷 神獸級待遇引爆社交網絡
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位於何文田的愛民邨自1974年開始有人入住，是香港首批公共屋邨之一。這個邨區不僅因1975年英女王伊莉莎白二世的訪問而聞名，更因其豐富的貓咪文化而被稱為「貓王國」。在愛民邨，從商店老闆到居民，許多人都是貓的愛好者。其中，一間有著悠久歷史的藥房就由一位貓奴戴先生經營，他的貓店長「錢錢」更是這裡的明星。
貓星人錢錢不凡經歷
戴先生提到，「錢錢」原本是一間雜貨店的常客，當那間店關閉後，「錢錢」選擇留在藥房不願離開。「當時正值颱風，我還擔心牠不願意跟我來藥房，結果第二天牠就活躍起來。」戴先生說。他的女兒也非常喜歡「錢錢」，她甚至在接受採訪時透露自己只有五歲，可愛地表示已經和「錢錢」相識七年。
從高冷神獸到親民明星
「錢錢」在愛民邨享有「愛民四大神獸之一」的美譽。戴先生解釋說：「可能是因為牠以前在舊店舖時顯得有點兇，但自從被我收養後，我慢慢教育牠，現在牠見到陌生人也不會表現出敵意，比以前溫順多了。」作為一名「神獸級」的貓店長，「錢錢」非常受到粉絲的喜愛，每天都有粉絲前來「進貢」，而「錢錢」則會在店裡擺出各種姿勢，偶爾還會對粉絲「顯威」。
愛民邨其他貓星人故事
除了「錢錢」，愛民邨還有其他貓明星。香燭衣紙店的老闆孃養了兩隻貓，「妹頭」和「元寶」，分別來自不同的背景。服飾店的老闆孃則因為老鼠問題而養了「多多」和「多寶」，這兩隻貓不僅解決了老鼠問題，還吸引了不少粉絲前來店鋪。
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圖片來源：TVB