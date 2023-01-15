慈善星輝仁濟夜｜Ali密集練歌撇魔音 定欣再解台上黑面傳聞
Ali就話事前為表演有盡力練習，希望自己嘅表現能令各界善長慷慨解囊。而擔任節目監製嘅老友 黎諾懿 就只係要求佢唔好走音，Ali仲爆老友為自己首次嘅重任非常緊張，所以希望佢可以順利成功喎。
早前由美國返港嘅 薛家燕 對前輩Uncle Ray離世就感到非常不捨，亦同大家分享對方往日嘅生活作風，又指佢一向提携後輩，唔少歌手都受過Uncle Ray指導。
而日前喺台慶頒獎禮被指不滿 周嘉洛 獲最受歡迎電視男角色而黑面嘅 胡定欣，呢晚亦都係嘉賓之一，已經喺社交平台溫清過嘅佢，呢日就笑指連日新聞非常有趣，只是留心嘉洛發言而並非黑面，不過畫面之下就似乎太嚴肅專注而被過度解讀喇。
至於早前合作開完演唱會嘅 伍仲衡 蕭正楠 同 區永權 呢晚再次合作同台，不過會唔會再繼續上台為大家表演，佢哋就話希望可以衝出香港去海外登台喇。
至於 泳兒 對Gin Lee新近宣佈加入公司成為同門，就話希望可以喺唔同方面多啲合作，仲話想一齊去拍旅遊節目咁話。而師弟 洪助昇 仲即刻話要加入跟埋去玩呀。
曾比特 就對即將來臨嘅兔年有唔少計劃，除咗希望可以籌辦音樂會之外，仲打算推出多啲唔同類型歌曲同大家見面呀。
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常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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