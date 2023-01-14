仁濟夜綵排丨蕭正楠想做導演狂鬧蔣家旻 袁偉豪負責揀被罵演員

無線娛樂新聞台報導：年度籌款節目《慈善星輝仁濟夜》稍後20:30就會播出，呢日一班藝人蕭正楠、蔣家旻、袁偉豪及賴慰玲等一眾藝人為節目綵排舞台劇表演，呢次藝人唔止負責幕前演出，仲各有崗位，有啲負責幕後工作、有啲負責幕前演出，有豐富舞台經驗嘅賴慰玲，擔大旗做導演，比佢想像中唔同，反而係好多行政上嘅嘢要處理。