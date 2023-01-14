仁濟夜綵排丨蕭正楠想做導演狂鬧蔣家旻 袁偉豪負責揀被罵演員
賴慰玲指今次演出8分鐘嘅舞台劇，最難夾係排練時間，到目前為止，未有一次排練係完全齊人，賴慰玲反而擔心大家臨場表現，撞出嚟嘅花火係點，就算一陣正式綵排都會差一個人，呢個係公司常有嘅文化，賴慰玲覺得幾得意，相信大家應對到呢個挑戰。
每個負責幕後嘅藝人都因呢個舞台劇學到唔少嘢，擔任外景PA嘅關楓馨又做埋演員，關楓馨開心可以身兼唔同職位，坦言做PA原來好辛苦，乜嘢都要兼顧，又要留心現場發生緊咩事，今次拍攝嘅過程，全力幫助賴導演。
蕭正楠十幾年前已跟賴慰玲一齊做舞台劇，一聽到佢要執導一個短劇，蕭正楠知道佢一定駕輕就熟完成到，蔣家旻大讚賴慰玲做導演好專業，大家都好信任佢，袁偉豪覺得現場最好玩係賴慰玲樂意見到演員喺現場畀到啲唔同嘅火花出嚟，而蕭正楠想試吓做導演狂鬧人，笑稱想狂鬧蔣家旻，蔣家旻講明唔驚，袁偉豪笑言就做監製，安排大家互鬧。
《慈善星輝仁濟夜》今晚20:30 翡翠台
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