慈善星輝仁濟夜｜黎諾懿任節目監製 賴慰玲任舞台劇環節導演
除咗Winki之外，諾懿仲邀請咗新解熱辣嘅最佳女配角「反骨琪」 蔣家旻 演出，啱啱得獎嘅Angel仲話大家嘅祝賀短訊狂炸電話，非常感謝大家呀。佢又話希望《美麗戰場》有機會新一季，仲話得獎後大解放瘋狂食美食呀。
節目會由 陸浩明 同 蔡國威 合作主持，佢哋就話今年既熟悉又陌生，因為過往幕前同事會兼任幕後工作，又爆 戴祖儀 同 李芷晴 會擔任編審一職。而 關楓韾 程浩駿 梁超怡 佢哋亦都一樣身負重任，仲令佢哋更為了解幕後同事嘅工作範疇呀。
網民點睇？
由演藝有經驗的 artists 轉任幕後導演或監製係 good try, 開展另一新事業方向，期待睇到黎和賴兩位協作的成果
支持👍👍👍
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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