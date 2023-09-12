黎諾懿老婆李潔瑩接任慧妍雅集會長 劉倩婷讚莊子璇王敏慈談吐得體
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無線娛樂新聞台報導：中秋節將至，呢日慧妍雅集喺中環舉行月餅義賣活動，新任會長李潔瑩、前任會長劉倩婷、唐麗球、王愛倫、彭慧中及岑杏賢等出席。
劉倩婷過去4年擔任會長一職，如今卸任交由好友李潔瑩接棒，令劉倩婷覺得開心又放心，李潔瑩認為好多會員都適合做會長職責，笑言老公黎諾懿走唔甩，一定要全力支持。
早前有報道指上屆港姐林鈺洧被拒入會，呢日新舊會長再度為傳聞解畫，應屆港姐冠軍莊子璇及季軍王敏慈為慈善站台，師姐李潔瑩同劉倩婷大讚佢哋談吐得體。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台