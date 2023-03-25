慧妍雅集晚會｜趙雅芝朱玲玲率領復辦 事隔3年舉行場面熱鬧
而夫妻檔現身嘅 趙雅芝 同 黃錦燊 呢日又再曬恩愛，仲同大家分享相處之道，仲話意見相左都唔緊要，最重要係保持溝通呀。
而近年主力喺內地發展嘅 楊思琦 呢日就性感現身，年初拍攝時發生意外，幾乎版道具手槍整盲，呢日佢再講返事發經過似乎都仲未驚完呀。佢又是話當時靠 陳法蓉 同自己聯絡先至冇咁孤單咋。
而 胡杏兒 呢晚就出席完另一活動再趕往現場，事前為咗靚靚現身更加節食，杏兒又話已經好一段時間冇同咁多好朋友見面，呢日再見面就覺得非常開心喇。
身為新一輩嘅師妹 楊培琳 同 梁凱晴 呢日亦都現身晚會，有機會近距離同各位師姐見面，佢哋就變咗小Fans，仲不時向佢哋請教又合照。至於最近自資推出單曲嘅 張名雅 呢日就分享自己嘅創作歷程，仲話原本打算第一首歌係推出唱跳作品，不過自己認為未夠把握，所以決定以慢歌打頭陣喇。
除咗各位靚女之外， 古天祥 呢日都以金屬雕刻藝術家身份出現，仲話近日同品牌合作推出作品拍賣，仲話冇諗過興趣會發展到呢個層次呀。
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