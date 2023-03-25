慧妍雅集晚會｜趙雅芝朱玲玲率領復辦 事隔3年舉行場面熱鬧

無線娛樂新聞台報導：由歷屆港姐成員組成嘅 慧姍雅集 喺疫情之後正式復辦年度籌款晚會，呢晚 趙雅芝 朱玲玲 等率領一班師妹一齊現身，同各界嘉賓好似 葉蒨文 呂良偉 等一齊出席盛會。身為大師姐嘅朱玲玲就同 劉倩婷 同 曹敏莉 一齊接受訪問，仲話事隔3年復辦幾乎連流程都唔記得，又話唔少新成員加入成為生力軍呀。