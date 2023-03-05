慧妍雅集41周年｜歷屆港姐現身宣傳慈善晚會 陳法蓉曝《一舞傾城》後製…
港姐組織 慧妍雅集 即將迎接成立41周年，呢日佢哋舉行記者會宣佈會舉行睽違3年嘅慈善晚會，仲已經有唔少贊助商捐出善款支持行善喇，其中 鄭文雅 仲捐出自己書寫嘅墨寶心經拍賣。
3年疫情冇辦法舉行大型活動，今次再度舉辦就令佢哋非常開心 向海嵐 同 陳法蓉 就話好期待可以喺晚會同大家見面，仲話希望籌得更多善款幫助有需要人士喇。除咗慧妍活動之外，Monica又透露即將會再次參演劇集，仲會扮演一個大反派角色，仲話角色衰到不得了咁話。而佢早前拍攝嘅《一舞傾城》已進入剪接後期階段，Monica就話非常期待播出喇。
至於正為《超級毛特兒大賽》擔任主持嘅Anne，節目一樣有唔少趣事，佢仲有機會同狗狗一齊被知名寵物攝影師合照影靚相合照呀。
而身為執行委員會會長嘅劉倩婷，對近日政府撤銷口罩令安排就話因為屋企有小朋友所以仍然會加強保護細女喇。
網民點睇？
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常見問題
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