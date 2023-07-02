炎明熹公開尋找台灣偶遇路人 周吉佩難忘與仔細首次同台演出
初次踏足馬場嘅Gigi相當興奮，獻唱多首歌曲嘅佢，當中仲獻唱咗新歌《Little Magic》，輕快嘅節拍令現場觀眾都忍唔住一眾扭動身體。問到Gigi嚟緊會唔會考慮轉為跳唱歌手？雖然佢冇正面回答，但就即席示範自己喺MV入面會經常做嘅一個手勢，仲話叫大家要好好記住，希望下次唱嘅時候大家可以跟住一齊做呀。
講到6月時同幾位好朋友一齊去咗台灣畢業旅行，Gigi話自己全程都有拍片，遲啲會剪成vlog畀大家睇，不過講起呢次台灣之旅，Gigi就話想透過 TVB娛樂新聞台 嚟尋人喇！
同場出席嘅仲有《中年好聲音》嘅三甲 周吉佩 、 李佳 同 羅啟豪，講到最近嘅合唱歌上咗熱搜，李佳同羅啟豪都話好開心，同時亦好多謝fans們咁落力睇個MV呀。吉吉早前同一對仔女同台表演，佢話囝囝未上台前相當緊張，但上台表演完之後，就不停問吉吉幾時可以再一齊表演呀！
網民點睇？
Bravo Gigi! Gigi’s yesterday live performance was magnificent! Gigi’s new song “Littler Magic” is excellent!
炎明熹live 超正，實力唱將
🤩炎明熹演出好精彩👍🏻加油💜💜💜
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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