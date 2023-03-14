影視展丨劉德華梁朝偉20年後再結片緣 謝霆鋒首任動作指讚學友身手敏捷…
亞洲影視界盛事香港國際影視展開鑼，呢日一間電影公司舉行電影巡禮，成龍、劉德華、梁朝偉、蔡卓妍、吳鎮宇、方中信、謝霆鋒、劉雅瑟、陳家樂及林嘉欣等現身支持，眾星當中謝霆鋒成為傳媒焦點，皆因佢同王菲日前喺機場拖手任影唔嬲，神還原23年前「世紀拖手」一幕，成為全城熱話。
謝霆鋒雖然嗰日高調放閃，不過佢呢日面對傳媒即避談王菲，笑言要講電影，佢笑笑口稱唔會同阿菲拍戲，而蔡卓妍與舊愛陳偉霆難得同場，陳偉霆指二人有見到，不過未有機會打招呼，並唔會覺得尷尬。
另一焦點就係華仔同偉仔繼《無間道》系列之後再次合作，20年後再結片緣，華仔稱平時同偉仔唔係成日見面，彼此合作依舊好自然、好舒服，偉仔覺得由《鹿鼎記》到目前一直係合作無間，拍攝時非常合拍，整個拍攝過程好好玩，蔡卓妍笑言有機會同華仔及偉仔合作：「啲人話我上一世拯救咗個銀河系。」
同樣係好戲之人嘅吳鎮宇拍新戲再遇郭富城，佢稱讚對方20年後更成熟有型；多產嘅霆鋒差唔多套套新戲都有佢份，當中佢夥拍張學友嘅新戲有大突破，首次做埋動作指導，學友差唔多7年冇拍電影，霆鋒見張學友拍動作戲真係好靈活、好有驚喜。
此外，譚俊彥再次躍進大銀幕，今次與周秀娜及陳偉霆一齊拍林超賢執導嘅動作電影，佢最難忘喺山洞戲份。
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