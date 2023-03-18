譚永浩投入新作品暫別女友 重現《小男人周記》經典梁寬

無線娛樂新聞台報導：自2019年已經開始演出舞台劇《我們的青春日誌》嘅 譚永浩 ，因為好快就會投入由 鄭丹瑞 名作改編嘅新作，呢日帶住不捨嘅心情，向同劇嘅台前幕後仲有同劇演出嘅女友 杜以辰 道別，Jarryd仲話演出已經係生活嘅一部份，所以就非常唔捨得喇。