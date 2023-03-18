我們的青春日誌 譚永浩投入新作品暫別女友 重現《小男人周記》經典梁寬

譚永浩投入新作品暫別女友 重現《小男人周記》經典梁寬

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：自2019年已經開始演出舞台劇《我們的青春日誌》嘅 譚永浩 ，因為好快就會投入由 鄭丹瑞 名作改編嘅新作，呢日帶住不捨嘅心情，向同劇嘅台前幕後仲有同劇演出嘅女友 杜以辰 道別，Jarryd仲話演出已經係生活嘅一部份，所以就非常唔捨得喇。

佢又話新作《小男人周記》扮演 梁寬 同目前角色有非常大反差，加上係旦哥嘅經典角色，所以壓力一啲都唔細呀。至於導演 陳恩碩 亦一樣話非常緊張，仲希望新嘅音樂劇有突破之餘，仲令大家可以有耳目一新嘅感覺呀。

《小男人》當年無論廣播劇、電影、電視版本同舞台劇都曾經推出，身為梁寬代言人嘅旦哥，就話導演去完韓國觀摩之後嘅大膽意見，仲話非常睇好佢嘅嘗試呀。

而呢日Jarryd嘅告別場， 劉頌鵬 同 林秀怡 就現身捧場，仲話見Jarryd演得咁開心，佢哋都想挑戰埋一份咁話喎。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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